Napoli, CdS: "Koulibaly è il grande regalo per Spalletti dal patron"

Napoli, CDS- Ad oggi la grande certezza del Napoli la racconta il CdS con un grande rinnovo in atto, quello di Kalidou Koulibaly con delle cifre importanti. Il regalo per la Champions di Luciano Spalletti da parte della società sarà il grande ed unico grande rinnovo del perno della difesa Kalidou Koulibaly. Ad oggi il senegalese è davvero pronto nel accettare l'ennesimo contratto con cifre minori allo scorso, ma comunque davvero molto alte e importanti. Il perno della difesa è stato uno dei mantra di Spalletti in questa annata, l'importanza di Kalidou è stata marcata davvero molte volte dal tecnico toscano.

