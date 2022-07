Napoli, Casale rifiuta l’offerta del Monza, vuole arrivare in azzurro (Di venerdì 1 luglio 2022) Nicolò Casale, classe ’98, è il difensore del Verona. Si è rivelata una grande sorpresa della Serie A insieme ad altri compagni come Barak, Caprari e Simeone ed ora su di loro sono puntati gli occhi delle squadre in Italia. In particolare, su Casale c’è il Napoli che è alla ricerca di un quarto difensore L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 1 luglio 2022) Nicolò, classe ’98, è il difensore del Verona. Si è rivelata una grande sorpresa della Serie A insieme ad altri compagni come Barak, Caprari e Simeone ed ora su di loro sono puntati gli occhi delle squadre in Italia. In particolare, suc’è ilche è alla ricerca di un quarto difensore L'articolo

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato I @sscnapoli, primo sondaggio con l'@HellasVeronaFC per Nicolò #Casale - LALAZIOMIA : Pedullà: “Casale è promesso sposo della Lazio. Ecco cosa manca per il sì” - Calcio Napoli 1926 - infoitsport : Repubblica - Contatti in corso per Casale, Ostigard vuole solo il Napoli: può esserci la svolta - infoitsport : Casale, il Napoli riprende i contatti. Sullo sfondo c’è Ostigard che vuole solo l’azzurro - infoitsport : Casale rifiuta il Monza per Napoli o Lazio: Giuntoli intensifica i contatti, Ostigard rimane sullo sfondo -