(Di venerdì 1 luglio 2022) Le parole dell’ex calciatore dele scout dell’Udinese: «Perci» Intervistato da Radio Marte Andrea, ex calciatore dele talent scout per l’Udinese, ha parlato die altri temi. Di seguito le sue parole. GIOCATORI SCOPERTI – «Ci sono tanti giocatori che ho scovato che poi sono diventati grandi come: Cuadrado; Muriel; Iaquinta e tanti altri».– «? Ciri, il mio presidente non mi dice mai niente e il mio compito è solo quello di segnalare le entrate. Quando lo abbiamo preso due anni fa stava facendo un campionato straordinario, poi ...

Pubblicità

CalcioNews24 : Napoli, Carnevale: «Per Deulofeu ci siamo visti recentemente, ma…» - cn1926it : #Udinese, #Carnevale: “#Deulofeu? Il presidente non mi dice mai nulla sulle uscite” - rob_carnevale : @ADeLaurentiis La ASL Napoli 1 che dice Auré? - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Carnevale: “Delofeu? Un giocatore universale. Wallace lo vedrei bene co… - NapoliAddict : Carnevale: “Per Deulofeu ci siamo rivisti recentemente! Sulle sue caratteristiche…” #Napoli #ForzaNapoliSempre… -

Calcio News 24

Le parole dell'ex calciatore dele scout dell'Udinese: "Per Deulofeu ci siamo visti recentemente" Intervistato da Radio Marte Andrea, ex calciatore dele talent scout per l'Udinese, ha parlato di ...- A Radio Marte, nel corso del programma "Si Gonfia La Rete" è intervenuto l'ex giocatore dele attualmente talent scout per l'Udinese Andrea: "Ci sono tanti giocatori che ho scovato che poi sono diventati grandi come: Cuadrado; Muriel; Iaquinta e tanti altri. Deulofeu Ci ... Napoli, Carnevale: «Per Deulofeu ci siamo visti recentemente, ma...» A Radio Marte, nel corso del programma “Si Gonfia La Rete” è intervenuto l’ex giocatore del Napoli e attualmente talent scout per l’Udinese ...Le parole dell’ex calciatore del Napoli e scout dell’Udinese Carnevale: «Per Deulofeu ci siamo visti recentemente» Intervistato da Radio Marte Andrea Carnevale, ex calciatore del Napoli e talent scout ...