Napoli, Andrea Covelli rapito, ucciso e sepolto nel bosco: orrore a Pianura (Di venerdì 1 luglio 2022) Quel che si temeva è accaduto. Anche se manca ancora la conferma ufficiale delle fonti investigative, il corpo senza vita trovato ieri dalla Polizia di Stato in un?area boschiva di... Leggi su ilmattino (Di venerdì 1 luglio 2022) Quel che si temeva è accaduto. Anche se manca ancora la conferma ufficiale delle fonti investigative, il corpo senza vita trovato ieri dalla Polizia di Stato in un?area boschiva di...

