Nancy Pelosi in Molise alla scoperta delle radici italiane

(Di venerdì 1 luglio 2022) AGI - Giornata da 'amarcord' per, che ha ricevuto la cittadinanza onoraria dei due paesini di origine dei suoi genitori, in Abruzzo e in, in un emozionante tour della memoria. Per una volta la speaker della Camera dei rappresentanti non è stata accolta nei palazzi del potere ma nelle umili case da cui i suoi avi partirono per inseguire il sogno americano. "Meraviglioso essere qui", ha affermato, "leforti ci danno le ali della liberta', piu' siamo fedeli allepiu' sara' facile spiegare le nostre ali". Tailleur pantalone rosa confetto e occhiali da sole, l'82enne esponente democratica ha fatto prima tappa a Fornelli, in, paesino di 2mila anime dove ha visitato il borgo antico e ha scoperto una targa davanticasa dove nel ...

