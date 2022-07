Nancy Pelosi alla scoperta delle sue radici italiane (Di venerdì 1 luglio 2022) AGI - Nancy Pelosi è arrivata a Fornelli, in Molise, prima tappa di un tour alla scoperta delle sue radici che proseguirà in Abruzzo. La speaker della Camera dei rappresentanti Usa, tailleur pantalone rosa confetto, top bianco, una collana di perle, è stata accolta tra gli applausi dal sindaco, Giovanni Piccoli, e ha visitato con figlie e nipoti il borgo antico e la casa dove nacque sua madre, prima del pranzo e del conferimento della cittadinanza onoraria, a Villa Lombardi. Fornelli, paesino di meno di 2mila anime in provincia di Isernia, nel 1909 dette i natali alla madre dell'82enne esponente democratica, Annunziata Lombardi, arrivata nel 1912 a Ellis Island con il papà Nicola che emigrò in America in cerca di fortuna. Nel 2017 una ricerca genealogica ha ... Leggi su agi (Di venerdì 1 luglio 2022) AGI -è arrivata a Fornelli, in Molise, prima tappa di un toursueche proseguirà in Abruzzo. La speaker della Camera dei rappresentanti Usa, tailleur pantalone rosa confetto, top bianco, una collana di perle, è stata accolta tra gli applausi dal sindaco, Giovanni Piccoli, e ha visitato con figlie e nipoti il borgo antico e la casa dove nacque sua madre, prima del pranzo e del conferimento della cittadinanza onoraria, a Villa Lombardi. Fornelli, paesino di meno di 2mila anime in provincia di Isernia, nel 1909 dette i natalimadre dell'82enne esponente democratica, Annunziata Lombardi, arrivata nel 1912 a Ellis Island con il papà Nicola che emigrò in America in cerca di fortuna. Nel 2017 una ricerca genealogica ha ...

Pubblicità

marcodimaio : All’ambasciata americana a Roma con la ministra Elena Bonetti e la speaker Nancy Pelosi per le celebrazioni dell’in… - DanielaPompei : RT @concettalarocca: E #NancyPelosi elogia i corridoi umanitari italiani - sulsitodisimone : Nancy Pelosi alla scoperta delle sue radici italiane - Linus65635730 : RT @DSant65: MENTRE IL BIBITARO È IMPEGNATO A LECCARE IL C*** ALLA SALMA DI NANCY PELOSI DAVANTI LA BANDIERA IMPERIALISTA DEGLI STATI UNITI - CAvondet : Ecco che la verità viene a galla, e non c'entra nulla l' spostata Bergoglio, come lo chiami tu! @InVeritatetweet… -