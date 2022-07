Nagelsmann sullo yacht con una giornalista | la Bild | “sollevata dall’incarico con effetto immediato” | FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 1 luglio 2022) Julianè forse l’allenatore più promettente del mondo del calcio, l’allenatore tedesco è stato protagonista nella scorsa stagione sulla panchina del Bayern Monaco. E’ riuscito subito ad ambientarsi, in Bundesliga ha dominato in lungo ed in largo, in Champions League avrà bisogno di maggiore esperienza per raggiungere risultati ancora più importanti. Nel frattempo è finito sulle prime pagine dei principali quotidiani esteri per una questione di gossip. Nel dettaglio il 34enne è stato paparazzato in effusioni amorose con una donna: si tratta di Lena Wurzenberger, unasportiva di 30 anni che scrive per lacome corrispondente proprio del Bayern Monaco. L’ex Lipsia ha annunciato, all’inizio di questo mese, la fine della relazione con la moglie Verena. Adesso è stato avvistato su uno...