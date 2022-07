Musica, al via a Mottola la XXX edizione del Festival Internazionale della Chitarra (Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) – Il Festival Internazionale della Chitarra-Città di Mottola compie 30 anni. Un traguardo prestigioso per l’evento che ha reso celebre il piccolo borgo pugliese ospitando, in tre decenni di vita, i più importanti chitarristi al mondo in ambito classico. Si parla di artisti del calibro di Leo Brouwer, Roland Dyens, David Russell, Sérgio e Odair Assad, Celso Machado, John Duarte. L’edizione 2022 si svolgerà dall’1 al 10 luglio, a Mottola, in provincia di Taranto. Si comincia stasera 1 luglio con un concerto “green” e già sold out in un teatro di paglia allestito per l’occasione: protagonisti i Tamburellisti di Torrepaduli, che infiammeranno lo scenario rupestre mottolese con il concerto inaugurale del Festival. Un Festival ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) – Il-Città dicompie 30 anni. Un traguardo prestigioso per l’evento che ha reso celebre il piccolo borgo pugliese ospitando, in tre decenni di vita, i più importanti chitarristi al mondo in ambito classico. Si parla di artisti del calibro di Leo Brouwer, Roland Dyens, David Russell, Sérgio e Odair Assad, Celso Machado, John Duarte. L’2022 si svolgerà dall’1 al 10 luglio, a, in provincia di Taranto. Si comincia stasera 1 luglio con un concerto “green” e già sold out in un teatro di paglia allestito per l’occasione: protagonisti i Tamburellisti di Torrepaduli, che infiammeranno lo scenario rupestre mottolese con il concerto inaugurale del. Un...

