(Di venerdì 1 luglio 2022) In, il Parco nazionaleaccoglie i suoi primiin 40 anni, dopo che 19 animali in via di estinzione hanno completato un viaggio in camion di 1.600 chilometri dal Sud ...

Pubblicità

Agenzia ANSA

In, il Parco nazionale Zinave accoglie i suoi primi rinoceronti bianchi in 40 anni, dopo che ... I rinoceronti sono statinel parco naturale nell'ambito di un'iniziativa per ... Mozambico, reintrodotti i rinoceronti bianchi nello Zinave National Park - Mondo In Mozambico, il Parco nazionale Zinave accoglie i suoi primi rinoceronti bianchi in 40 anni, dopo che 19 animali in via di estinzione ...