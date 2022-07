Movimenti diplomatici per il Libano Quali Paesi si impegnano contro Hezbollah

Leggi su formiche

(Di venerdì 1 luglio 2022) L’Egitto tornerà ad esportare gas naturale inattraverso la Siria, dopo la firma di un accordo il 21 giugno. L’intesa prevede l’esportazione di 650 milioni di metri cubi di gas naturale all’anno attraverso l’Arab Gas Pipeline – un gasdotto già esistente che in passato riforniva ildi gas egiziano, ma è stato interrotto anni fa. L’effettiva fornitura di gas attende l’approvazione degli Stati Uniti per escludere l’Egitto dalle sanzioniil governo siriano. Aspetto che finora ha bloccato le evoluzioni commerciali sull’infrastruttura, ma che probabilmente adesso verrà superato. Perché gli Stati Uniti si stanno impegnando per fornire assistenza a Beirut; perché nel Mediterraneo allargato sono in atto una serie di processi di distensione e Washington intende assecondarli. In base all’accordo, l’Egitto pomperà il gas – ...