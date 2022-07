(Di venerdì 1 luglio 2022) Il graduale addio al gas russo si fa via via più rapido e costringe l’Ue ad agire subito, con undiche sarà varato nella metà di luglio. La mossa è stata annunciata dalla presidente...

Il cardinale Kurt Koch, presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani, in un'intervista al Die Tagespost sostiene sia "un'eresia che il patriarca di, Kirill, ...L'interruzione è formalmente dovuta a 'lavori pianificati di manutenzione'. Solo ieri il ministro tedesco Robert Habeck aveva accusatodi usare il 'pretesto' dei problemi tecnici per limitare le forniture. E ora Berlino teme lo stop ... Mosca chiude il gasdotto Nord Stream, Ue prepara piano emergenza gas Il graduale addio al gas russo si fa via via più rapido e costringe l’Ue ad agire subito, con un piano di emergenza che sarà varato nella metà di luglio.L'interruzione è formalmente dovuta a "lavori pianificati di manutenzione". Solo ieri il ministro tedesco Robert Habeck aveva accusato Mosca di usare il "pretesto" dei problemi tecnici per limitare le ...