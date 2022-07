Monza, Di Marzio: “Galliani scatenato, ha chiamato Wanda Nara per Icardi e gli agenti di Dybala” (Di venerdì 1 luglio 2022) Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Adriano Galliani starebbe tentando un colpo grosso per il suo Monza. Il dirigente brianzolo infatti avrebbe contattato Wanda Nara, per informarsi sulla fattibilità dell’operazione Icardi. Al momento è ancora presto per avere notizie certe, ma se a fine mercato l’argentino non avrà una destinazione, la soluzione prestito al Monza potrebbe avverarsi. Addirittura poi Galliani, sempre secondo quanto dice Di Marzio, avrebbe contattato anche gli agenti di Dybala, per quello che però è un sogno davvero impossibile. Tuttavia il direttore sportivo del Monza, ha voluto far sapere agli agenti che in ogni caso la squadra di ... Leggi su sportface (Di venerdì 1 luglio 2022) Secondo quanto riportato da Gianluca Di, Adrianostarebbe tentando un colpo grosso per il suo. Il dirigente brianzolo infatti avrebbe contattato, per informarsi sulla fattibilità dell’operazione. Al momento è ancora presto per avere notizie certe, ma se a fine mercato l’argentino non avrà una destinazione, la soluzione prestito alpotrebbe avverarsi. Addirittura poi, sempre secondo quanto dice Di, avrebbe contattato anche glidi, per quello che però è un sogno davvero impossibile. Tuttavia il direttore sportivo del, ha voluto far sapere agliche in ogni caso la squadra di ...

