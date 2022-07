Mondiali pallanuoto, Italia-Grecia 11-10: Settebello in finale (Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) – L’Italia, campione in carica, vola in finale ai campionati del mondo di pallanuoto di Budapest. Il Settebello del ct Sandro Campagna sconfigge 11-10 i vice campioni olimpici della Grecia. Gli azzurri affronteranno in finale la vincente della seconda semifinale tra Spagna e Croazia. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) – L’, campione in carica, vola inai campionati del mondo didi Budapest. Ildel ct Sandro Campagna sconfigge 11-10 i vice campioni olimpici della. Gli azzurri affronteranno inla vincente della seconda semitra Spagna e Croazia. L'articolo proviene daSera.

