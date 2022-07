Minacce di morte e telefonate minatorie: arrestato lo stalker della giornalista Marialuisa Jacobelli (Di venerdì 1 luglio 2022) Aveva mostrato tutti i sintomi di un’insana gelosia e possessività durante i pochi mesi di frequentazione. Per questo Marialuisa Jacobelli, giornalista e conduttrice di Dazn (figlia dell’ex direttore di Tuttosport Xavier), aveva deciso di interrompere quella relazione. Ma i mesi successivi sono stati un vero inferno, condito da telefonate multiple quotidiane, messaggi e mail minatorie. Fino alle Minacce di morte. Oggi quell’incubo è finito: il suo stalker è stato arrestato a Milano. Marialuisa Jacobelli, arrestato l’uomo che la perseguitava da mesi I due si erano incontrati nel settembre dello scorso anno a Stanford Bridge, durante una partita del Chelsea. Da lì è iniziata una ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) Aveva mostrato tutti i sintomi di un’insana gelosia e possessività durante i pochi mesi di frequentazione. Per questoe conduttrice di Dazn (figlia dell’ex direttore di Tuttosport Xavier), aveva deciso di interrompere quella relazione. Ma i mesi successivi sono stati un vero inferno, condito damultiple quotidiane, messaggi e mail. Fino alledi. Oggi quell’incubo è finito: il suoè statoa Milano.l’uomo che la perseguitava da mesi I due si erano incontrati nel settembre dello scorso anno a Stanford Bridge, durante una partita del Chelsea. Da lì è iniziata una ...

