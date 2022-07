Milano | pasti a domicilio e assistenza | ecco il piano salva anziani

(Di venerdì 1 luglio 2022) Fornireagliche rimangono in città, mentre i figli sono in vacanza, e per questo possono trovarsi in difficoltà a causa della solitudine o delle alte temperature. Torna anche quest'...

... da lunedì a sabato, dalle 8 alle 18, sarà possibile richiedere l'attivazione di alcune prestazioni di assistenza domiciliare, tra cui la consegna deia domicilio e il sostegno per l'igiene ...Si va daia domicilio al supporto per l'igiene della casa e della persona, fino al sostegno relazionale. È attivo da oggi il Piano Caldo del Comune diche, come sempre a inizio estate, sfodera i ...Fornire assistenza agli anziani che rimangono in città, mentre i figli sono in vacanza, e per questo possono trovarsi in difficoltà a causa della solitudine o delle alte ...Il Comune avvia i servizi di assistenza a domicilio. Oggi città da bollino giallo, ma domani scatta l’arancione ...