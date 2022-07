Milano: giornalista Marialuisa Jacobelli vittima di stalking, arrestato l'ex fidanzato (Di venerdì 1 luglio 2022) Milano, 1 lug. (Adnkronos) - E' stato arrestato lo stalker della giornalista sportiva e volto noto di Dazn, Marialuisa Jacobelli che lo scorso febbraio aveva raccontato il suo incubo sui social. La squadra Mobile della questura di Milano ha stretto le manette ai polsi di Francesco Angelini, 52 anni, che ha inviato centinaia di messaggi con ingiurie e minacce di morte all'ex fidanzata. Un'ossessione, dopo una relazione durata pochi mesi, finita con l'ordine di custodia cautelare in carcere. Era stata proprio la giornalista, 30 anni, a denunciare il 17 giugno scorso lo stalking, stanca di essere pedinata e minacciata o aggredita come accaduto nella stanza di un albergo dove era stata colpita con uno schiaffo oppure ad aprile quando l'uomo l'aveva ... Leggi su iltempo (Di venerdì 1 luglio 2022), 1 lug. (Adnkronos) - E' statolo stalker dellasportiva e volto noto di Dazn,che lo scorso febbraio aveva raccontato il suo incubo sui social. La squadra Mobile della questura diha stretto le manette ai polsi di Francesco Angelini, 52 anni, che ha inviato centinaia di messaggi con ingiurie e minacce di morte all'ex fidanzata. Un'ossessione, dopo una relazione durata pochi mesi, finita con l'ordine di custodia cautelare in carcere. Era stata proprio la, 30 anni, a denunciare il 17 giugno scorso lo, stanca di essere pedinata e minacciata o aggredita come accaduto nella stanza di un albergo dove era stata colpita con uno schiaffo oppure ad aprile quando l'uomo l'aveva ...

Pubblicità

TV7Benevento : Milano: giornalista Marialuisa Jacobelli vittima di stalking, arrestato l'ex fidanzato - - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Maria Luisa Jacobelli, arrestato lo stalker della giornalista Dazn: «Ho vissuto in un clima di terrore» - fisco24_info : Giornalista Marialuisa Jacobelli vittima di stalking, arrestato l'ex fidanzato: (Adnkronos) - L'indagine della squa… - AndreaIbba16 : RT @Corriere: Maria Luisa Jacobelli, arrestato lo stalker della giornalista Dazn: «Ho vissuto in un clima di terrore» - Corriere : Maria Luisa Jacobelli, arrestato lo stalker della giornalista Dazn: «Ho vissuto in un clima di terrore» -