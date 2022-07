Milano: furti e rapine per vivere come una vip, sequestrati case e conti a una 30enne (Di venerdì 1 luglio 2022) Milano, 1 lug.(Adnkronos) - In 15 anni di 'onorata' carriera aveva messo da parte un vero e proprio patrimonio fatto di appartamenti, box e conti correnti che le consentivano di vivere come una vip, pur senza aver mai lavorato. Ora, però, tutto questo è oggetto di un'indagine che ha portato la polizia ad eseguire un sequestro di prevenzione nei confronti dei suoi beni. Protagonista della vicenda è una trentenne del comune milanese di Legnano, con precedenti per reati contro il patrimonio quali ricettazione, furti in abitazione e rapine. La donna vanta una carriera delinquenziale progredita nel tempo: le prime condanne, emesse del tribunale per i minorenni di Milano, sono relative a reati compiuti nel 2007; tra questi ricettazione, tentata rapina e furto in abitazione ... Leggi su iltempo (Di venerdì 1 luglio 2022), 1 lug.(Adnkronos) - In 15 anni di 'onorata' carriera aveva messo da parte un vero e proprio patrimonio fatto di appartamenti, box ecorrenti che le consentivano diuna vip, pur senza aver mai lavorato. Ora, però, tutto questo è oggetto di un'indagine che ha portato la polizia ad eseguire un sequestro di prevenzione nei confronti dei suoi beni. Protagonista della vicenda è una trentenne del comune milanese di Legnano, con precedenti per reati contro il patrimonio quali ricettazione,in abitazione e. La donna vanta una carriera delinquenziale progredita nel tempo: le prime condanne, emesse del tribunale per i minorenni di, sono relative a reati compiuti nel 2007; tra questi ricettazione, tentata rapina e furto in abitazione ...

