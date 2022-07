Milano, donna arrestata per furti e rapine. Conduceva una vita da vip (Di venerdì 1 luglio 2022) senza aver mai lavorato un giorno in vita sua Ad una donna di 30 anni, originaria del comune milanese di Legnano, con precedenti per reati contro il patrimonio quali ricettazione, furti in abitazione e rapine, sono stati sequestrati beni che le permettevano di condurre una vita particolarmente agiata. Nonostante la donna non avesse mai lavorato, era in possesso di numerosi beni immobili e conti correnti milionari, i quali rappresenterebbero il frutto delle sue attività illecite. La donna, infatti, nel giro di 15 anni era entrata in possesso di appartamenti, box e conti correnti, che le garantivano il benessere. Leggi anche: BOLOGNA, ARRESTATO UN UOMO CHE FINANZIAVA CELLULE JIHADISTE La sua attività criminale era iniziata da minorenne e negli anni aveva accumulato ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 1 luglio 2022) senza aver mai lavorato un giorno insua Ad unadi 30 anni, originaria del comune milanese di Legnano, con precedenti per reati contro il patrimonio quali ricettazione,in abitazione e, sono stati sequestrati beni che le permettevano di condurre unaparticolarmente agiata. Nonostante lanon avesse mai lavorato, era in possesso di numerosi beni immobili e conti correnti milionari, i quali rappresenterebbero il frutto delle sue attività illecite. La, infatti, nel giro di 15 anni era entrata in possesso di appartamenti, box e conti correnti, che le garantivano il benessere. Leggi anche: BOLOGNA, ARRESTATO UN UOMO CHE FINANZIAVA CELLULE JIHADISTE La sua attività criminale era iniziata da minorenne e negli anni aveva accumulato ...

