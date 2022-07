Pubblicità

AntoVitiello : ??? C'è l'accordo! #Maldini ancora nella sede del #Milan (ore 21.30) dopo una lunga giornata insieme agli avvocati:… - AntoVitiello : #Maldini: 'Felice di programmare un futuro vincente. Accordo sul rinnovo' @MilanNewsit @antonello_gioia #Milan - AntoVitiello : #Maldini a @MilanNewsit : 'All'ultimo ma abbiamo rinnovato, accordo trovato' #milan - competenza96 : RT @cmdotcom: #Milan, #Maldini al lavoro per il primo colpo: #Ziyech ha detto sì, si tratta col #Chelsea - yassine01937035 : RT @cmdotcom: #Milan, #Maldini al lavoro per il primo colpo: #Ziyech ha detto sì, si tratta col #Chelsea -

, il rinnovo die Massara ora è ufficiale. La nota del club: 'Fino al 2024' Nato e cresciuto a Roma, Florenzi ha esordito in Serie A proprio con i giallorossi, prima delle parentesi ...... contatti continui con il club proprietario del cartellino del giocatore E' finalmente partito il calciomercato del. Oggi sono arrivate le ufficialità di Paoloe Frederic Massara. In ...La permanenza di Paolo Maldini e Frederic Massara ha dato inizio ad una serie di operazioni messe in stand-by da parte del Milan. Al rinnovo dei due ...Confermati i contatti per un forte esterno offensivo: Maldini e Massara vogliono regalare a Pioli e ai tifosi del Milan un grande colpo.