Milan-Inter, c'è la data della Supercoppa Italiana: ecco dove si giocherà (Di venerdì 1 luglio 2022) Inter e Milan si sfideranno il 18 gennaio in Supercoppa Italiana e si giocherà in Arabia Saudita, a Riad Leggi su ilgiornale (Di venerdì 1 luglio 2022)si sfideranno il 18 gennaio ine siin Arabia Saudita, a Riad

capuanogio : Ordine sul #CorSport: nulla sarà come prima del tormentone per il rinnovo di #Maldini. Il #Milan ha accumulato un r… - PietroMazzara : Ufficiale la data della #Supercoppa #Italiana: si giocherà il 18 gennaio 2023 a Riyadh tra #Milan e #Inter. L’orari… - SimoneTogna : Nuovo murales a Milano. Eto’o incorona #Onana: “Il re è già a Milano”. E #Ibra osserva rassegnato la scena. #inter… - peppe_giord : Dopo i #Mondiali in #Qatar2022, ecco un'altra manifestazione da boicottare per la sede scelta: la #Supercoppa itali… - fisco24_info : Calcio: Supercoppa Milan-Inter a gennaio in Arabia Saudita: Lega Serie A, la sfida a Riad il 18 gennaio -