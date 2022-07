Milan Dybala, i rossoneri studiano l’affondo decisivo: le ultime (Di venerdì 1 luglio 2022) L’Inter temporeggia per Dybala e il Milan è pronto a inserirsi per la Joya: i rossoneri studiano l’affondo decisivo Milan Dybala può essere più di una semplice idea per i rossoneri. L’Inter sta temporeggiando troppo per la Joya, perché prima deve cedere per portarlo in nerazzurro. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan sta cercando l’affondo per l’argentino anche se l’ingaggio dovrà essere più basso per accettare l’offerta rossonera. L’alternativa resta sempre Asensio del Real Madrid. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 1 luglio 2022) L’Inter temporeggia pere ilè pronto a inserirsi per la Joya: ipuò essere più di una semplice idea per i. L’Inter sta temporeggiando troppo per la Joya, perché prima deve cedere per portarlo in nerazzurro. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ilsta cercandoper l’argentino anche se l’ingaggio dovrà essere più basso per accettare l’offerta rossonera. L’alternativa resta sempre Asensio del Real Madrid. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

Gazzetta_it : Dybala, Ziyech, Lang e gli altri: il primo colpo del Maldini-bis sarà un big #Milan #calciomercato - Corriere : Dybala tenta il Milan: primo contatto (ma l’Inter resta avanti). Cosa sta succedendo - FcInterNewsit : Sky - Dybala, secca smentita sull'interessamento del Milan: la situazione - BBilanShit : RT @Pistogolblasta2: #Maldini resta al #Milan ma perdono tutti. #Lukaku torna all'#Inter ma perdono tutti. #Dybala, #Chiellini, #Morata e… - alberto87047286 : RT @PaliilaP: Il #milan prende #dybala in 7 giorni mentre l'#inter non ci è riuscita in 8 mesi. Tra #maldini e #marotta ormai non c'è più… -