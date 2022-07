Milan, adesso Maldini e Massara si scatenano sul mercato: il primo botto dopo il rinnovo e tutti i nomi (Di venerdì 1 luglio 2022) Si è conclusa con il lieto fine la prima telenovela in casa Milan: Paolo Maldini e Frederic Massara hanno rinnovato il contratto dopo una lunga attesa. L’annuncio è arrivato direttamente dall’ex difensore rossonero, la dirigenza ha deciso per la continuità dopo la vittoria dell’ultimo scudetto. La squadra di Stefano Pioli ha ribaltato ogni pronostico ed è riuscita a chiudere il campionato di Serie A al primo posto, l’allenatore è stato in grado di compattare il gruppo e tirare fuori il meglio da ogni singolo calciatore. Il gruppo si è messo in mostra, in particolar modo hanno raggiunto un livello altissimo Maignan, Tomori, Theo Harnendez, Tonali e Leao. Fuori dal campo il Milan si è affidato alle figure di Maldini e Massara, due ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 1 luglio 2022) Si è conclusa con il lieto fine la prima telenovela in casa: Paoloe Frederichanno rinnovato il contrattouna lunga attesa. L’annuncio è arrivato direttamente dall’ex difensore rossonero, la dirigenza ha deciso per la continuitàla vittoria dell’ultimo scudetto. La squadra di Stefano Pioli ha ribaltato ogni pronostico ed è riuscita a chiudere il campionato di Serie A alposto, l’allenatore è stato in grado di compattare il gruppo e tirare fuori il meglio da ogni singolo calciatore. Il gruppo si è messo in mostra, in particolar modo hanno raggiunto un livello altissimo Maignan, Tomori, Theo Harnendez, Tonali e Leao. Fuori dal campo ilsi è affidato alle figure di, due ...

Pubblicità

marcoconterio : ?? ??? Confermato l'interesse del #Milan per Cody Gakpo del #PSV ma adesso sull'olandese piomba il #LeedsUnited. Con… - VittorioXlater : Si giocherà in #ArabiaSaudita, a casa di #BinSalman. Immagino adesso le grida di scandalo, le interrogazioni parlam… - CalcioWeb : Il #Milan ha definito i rinnovi di Maldini e Massari. Adesso il #calciomercato può decollare, tutti i nomi in entra… - ste_ciak : RT @MaxBambi7: Il Milan ha il dovere di ripartire e di ricercare la coesione perduta adesso che la polvere è stata messa sotto il tappeto.… - AntoneGuerra89 : RT @MaxBambi7: Il Milan ha il dovere di ripartire e di ricercare la coesione perduta adesso che la polvere è stata messa sotto il tappeto.… -