(Di venerdì 1 luglio 2022) "Il futuro, con le conseguenze della guerra in Ucraina, sara' molto duro per molti africani per mancanza di approvvigionamenti e l'aumento del prezzo del carburante. Dovremo preparaci ad altre ondate ...

Pubblicità

Gazzetta di Parma

Il governo italiano potrebbe allargare il decreto flussi e potrebbe aprire la figura del garante che si fa responsabile per l'inserimento dei". Lo ha dichiarato Marco, presidente ...Alla conferenza sono intervenuti: Marco, presidente Comunita' di Sant'Egidio, Daniele Garrone, presidente Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia e Carlotta Sami, portavoce UNHCR ... Migranti, Impagliazzo (Sant'Egidio): "Apriamo vie legali anche perche' abbiamo bisogno di lavoratori" 'Il futuro, con le conseguenze della guerra in Ucraina, sara' molto duro per molti africani per mancanza di approvvigionamenti e l'aumento del ..."Abbiamo liberato 95 persone dai campi di schiavitù che ci sono in Libia. Persone che hanno subito sofferenze tremende nella loro vita, che portano i segni di tortura, della sofferenza umana la perdit ...