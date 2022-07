Miglior giocatore della stagione 2021-2022: Marca incorona Benzema, Leao meglio di CR7 e Messi (Di venerdì 1 luglio 2022) Secondo ‘Marca‘, è stato Karim Benzema il Miglior giocatore della stagione 2021/2022 a livello europeo. L’attaccante francese del Real Madrid precede i compagni di squadra Courtois e Vinicius. Completano invece la Top-5 Momo Salah e Kylian Mbappé. Per quanto riguarda la Serie A, il Miglior giocatore è Rafael Leao, quindicesimo. Il talento del Milan è stato capace di precedere campioni del calibro di Cristiano Ronaldo (21°) e Leo Messi (26°). Tra i primi 30 anche Dusan Vlahovic (27°) e Theo Hernandez (37°). Infine, tanto Milan e Inter tra i primi 50 con Lautaro Martinez, Maignan, Tomori, Tonali e Perisic. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 1 luglio 2022) Secondo ‘‘, è stato Karimila livello europeo. L’attaccante francese del Real Madrid precede i compagni di squadra Courtois e Vinicius. Completano invece la Top-5 Momo Salah e Kylian Mbappé. Per quanto riguarda la Serie A, ilè Rafael, quindicesimo. Il talento del Milan è stato capace di precedere campioni del calibro di Cristiano Ronaldo (21°) e Leo(26°). Tra i primi 30 anche Dusan Vlahovic (27°) e Theo Hernandez (37°). Infine, tanto Milan e Inter tra i primi 50 con Lautaro Martinez, Maignan, Tomori, Tonali e Perisic. SportFace.

