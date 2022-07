Microplastiche, la ricerca svela la presenza nel latte materno: “Onnipresente presenza e uso diffuso rendono inevitabile l’esposizione” (Di venerdì 1 luglio 2022) Per la prima volta sono state trovate Microplastiche nel latte materno, ma la loro “Onnipresente presenza” nell’ambiente che ci circonda non solo rende inevitabile l’esposizione degli esseri umani a queste particelle, ma complica anche la ricerca di una fonte specifica di esposizione. Ergo: anche se ci sono delle abitudini delle mamme legate a una maggiore presenza di plastica che respirano, ingeriscono o con cui vengono a contatto, è impossibile ad oggi stabilire una relazione di causa-effetto. Questo il principale risultato dello studio per il quale sono stati analizzati 34 campioni di altrettante donne, su 26 dei quali è stata riscontrata una contaminazione. Ilfattoquotidiano.it, nell’ambito della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) Per la prima volta sono state trovatenel, ma la loro “” nell’ambiente che ci circonda non solo rendedegli esseri umani a queste particelle, ma complica anche ladi una fonte specifica di esposizione. Ergo: anche se ci sono delle abitudini delle mamme legate a una maggioredi plastica che respirano, ingeriscono o con cui vengono a contatto, è impossibile ad oggi stabilire una relazione di causa-effetto. Questo il principale risultato dello studio per il quale sono stati analizzati 34 campioni di altrettante donne, su 26 dei quali è stata riscontrata una contaminazione. Ilfattoquotidiano.it, nell’ambito della ...

