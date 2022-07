(Di venerdì 1 luglio 2022): in aumento, in particolare le minime con valori prossimi anche di 20-23°C, massime con punte di 38-39°C nelle pianure interne. L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

FirenzePost : Meteo Toscana: previsioni del Lamma fino a martedì 5 luglio. Temperature 38 – 39° - ProtCivComuneFi : Bollettino Meteo Aggiornato a Venerdì, 01 Luglio 2022, 14.00 CFR Toscana Online #meteo #toscana #cfr - sstoross : RT @flash_meteo: #meteo #Toscana - tempo stabile, soleggiato e caldo oggi e per tutto il fine settimana. Temperature sopra la media con val… - amtoscana : Bollettino di Vigilanza meteo - 01/07/2022 11:00 - CFR Toscana - - GRomanacci : RT @flash_meteo: #meteo #Toscana - tempo stabile, soleggiato e caldo oggi e per tutto il fine settimana. Temperature sopra la media con val… -

... con temperature prossime ai 40°C soprattutto tra, Lazio, Umbria e Isole Maggiori e leggermente inferiori sulla Pianura Padana e al Sud. CONTINUA A LEGGERE Tendenza: cambio di assetto ...Per Lucchesi, in'la tendenza al peggioramento c'è, perché le pochissime piogge di questi giorni non sono sufficienti e le previsionidanno per luglio e agosto una tendenza verso ...Temperature: in aumento, in particolare le minime con valori prossimi anche di 20-23°C, massime con punte di 38-39°C nelle pianure interne.Ex insegnante di Amici convolerà a nozze con la sua compagna. La attaccano sui social e lei regisce in questo modo ...