Mercedesz ed Eva Henger si riabbracciano dopo due anni di litigi | l’incontro tra madre e figlia

Come anticipato e come promesso a L'Isola dei famosi 2022, Mercedesz Henger e sua madre Eva Henger si sono riabbracciate. L'isola in Honduras ha qualcosa di magico, è ciò che aveva detto emozionatissima Mercedesz l'ultima puntata quando durante la finale del reality show di Canale 5 ha ricevuto in diretta da sua madre delle scuse che non aveva mai sentito nella sua vita. La giovane ex naufraga è tornata a casa, dopo i vari impegni è finalmente andata da sua madre per stringerla forte dopo due anni di distacco. Per due anni Eva Henger e sua figlia quasi non si sono parlate. Due anni in cui hanno continuato a litigare non solo in privato ma anche sui social.

