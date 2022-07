Mercato Milan – UFFICIALE: Florenzi rossonero a titolo definitivo / News (Di venerdì 1 luglio 2022) Il Milan, attraverso il proprio sito UFFICIALE, ha annunciato il riscatto di Alessandro Florenzi dalla Roma. Contratto fino al 2025 Leggi su pianetamilan (Di venerdì 1 luglio 2022) Il, attraverso il proprio sito, ha annunciato il riscatto di Alessandrodalla Roma. Contratto fino al 2025

Gazzetta_it : Dybala, Ziyech, Lang e gli altri: il primo colpo del Maldini-bis sarà un big #Milan #calciomercato - sportmediaset : Ora il via al mercato, caccia al trequartista: parte l'assalto a Dybala #Sportmediaset #Milan #Dybala - AntoVitiello : ?? Ultimi dettagli contrattuali per il rinnovo di #Maldini e #Massara, avvocati a lavoro in queste ore. Fumata bianc… - sportli26181512 : #Roma, #Florenzi al #Milan a titolo definitivo: è ufficiale: Il terzino 31enne diventa a tutti gli effetti un calci… - CorSport : #Roma, #Florenzi al #Milan a titolo definitivo: è ufficiale ?? -