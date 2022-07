Mercato: Chelsea scatenato. Phillips è pronto per Guardiola? (Di venerdì 1 luglio 2022) E segui la pagina di Gazzetta su Spotify! Leggi i commenti Calcio Estero: tutte le notizie 1 luglio - 08:20 Leggi su gazzetta (Di venerdì 1 luglio 2022) E segui la pagina di Gazzetta su Spotify! Leggi i commenti Calcio Estero: tutte le notizie 1 luglio - 08:20

Pubblicità

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Milan, interesse concreto per #Ziyech del #Chelsea Si lavora per trovare un'intesa su formula e… - DiMarzio : Il @ChelseaFC ha presentato il nuovo CdA. Marina #Granovskaia lascia il club, ma rimarrà a disposizione per questo… - tvdellosport : ?? MERCATO #MILAN L’interesse del club #rossonero per Hakim #Ziyech è concreto. Il fantasista del #Chelsea pia… - ZonaBianconeri : RT @MondoBN: MERCATO, De Ligt-Chelsea no stop: la Juve - LucaRuss0 : MERCATO, De Ligt-Chelsea no stop: la Juve fissa prezzo e data di scadenza -