Melissa Satta | tigre in bikini nelle acque della Sardegna

(Di venerdì 1 luglio 2022) E’ tempo di vacanze anche per. Dopo un inverno in tv, la conduttrice è arrivata nella sua, dove si sta godendo un po’ di relax insieme al figlio Maddox. Ovviamente non mancano gli scatti in costume. Wild su bagnasciuga Al mare inè abituata a posare davanti all’obiettivo dei fotografi più importanti, sfoggiando outfit costosi, acconciature elaborate e make-up sofisticato. Se possibile però negli scatti amatoriali realizzati sul bagnasciuga la moè ancora più bella. Il fisico tonico, la pelle già abbronzata, il décolleté da urlo: a 36 anni laè perfetta. I tanti tatuaggi che adornano il suo corpo e i moltissimi orecchini rendono il tutto più esotico. Esotico come ilche ...

Nessuno dimenticherà Melissa Satta nel ruolo di velina di Striscia La Notizia. Nonostante abbia partecipato a diverse trasmissioni resterà per sempre, nella memoria degli italiani, la giovanissima e sorridente ballerina. Senza dimenticare Melissa Satta e Wanda Nara che sono state ospiti fisse. Negli ultimi due anni, quando il timone di Tiki Taka è passato a Piero Chiambretti, ricordiamo tra gli ospiti fissi Ciccio ...