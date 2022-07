Megan Fox rivela come ha supportato Machine Gun Kelly dopo il suo tentativo di suicidio (Di venerdì 1 luglio 2022) Megan Fox, durante un'intervista recente, si è aperta a proposito del modo in cui ha aiutato Machine Gun Kelly a superare un periodo difficile culminato in un tentato suicidio. Per una coppia che non è ancora sposata, Megan Fox e Machine Gun Kelly stanno già dimostrando di essere in grado di attraversare difficoltà apparentemente insormontabili, come il tentato suicidio, che possono far impallidire anche la maggior parte delle coppie già unite dal matrimonio. Nonostante le varie lotte per la salute mentale che ha vissuto MGK nel corso degli anni, la star di Transformers ha continuato a offrire supporto al suo compagno sin dal suo tentativo di suicidio: nel periodo in cui la Fox si trovava in Bulgaria ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 1 luglio 2022)Fox, durante un'intervista recente, si è aperta a proposito del modo in cui ha aiutatoGuna superare un periodo difficile culminato in un tentato. Per una coppia che non è ancora sposata,Fox eGunstanno già dimostrando di essere in grado di attraversare difficoltà apparentemente insormontabili,il tentato, che possono far impallidire anche la maggior parte delle coppie già unite dal matrimonio. Nonostante le varie lotte per la salute mentale che ha vissuto MGK nel corso degli anni, la star di Transformers ha continuato a offrire supporto al suo compagno sin dal suodi: nel periodo in cui la Fox si trovava in Bulgaria ...

