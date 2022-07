Medagliere Mondiali nuoto 2022 | pazzesca Italia | è terza con 9 ori! Record di podi!

(Di venerdì 1 luglio 2022) Idelle discipline acquatiche si svolgeranno a Budapest, in Ungheria, (ed in altre tre città per quanto concerne la palla), dal 17 giugno al 3 luglio: tutte le gare in piscina si disputeranno alla Szechy Pool, la piscina da 50 metri all’interno dell’Isola Margherita. Le prime medaglie saranno assegnate sabato 18 giugno, quando si disputeranno le prime finali diartistico ein corsia. La seconda parte della rassegna sarà riservata ai tuffi ed aldi fondo, mentre i tornei di pallaoccuperanno tutta la manifestazione.GENERALE...

Pubblicità

dolcestilnuoto : MONDIALI, ITALIA SECONDA NEL MEDAGLIERE DEL NUOTO - Olindo35055898 : RT @IlPrimatoN: Più forti di tutti, altra impresa tricolore. Dario Verani conquista un oro storico nella 25 km di fondo ?????? - Grazia_MB : RT @Sapiddu: Il medagliere dei mondiali di nuoto è pazzesco. Siamo diventati una potenza. - zazoomblog : Mondiali Nuoto Budapest 2022 il medagliere aggiornato: ecco la classifica delle Nazioni - #Mondiali #Nuoto… - MelpomeniSamara : RT @mcalabrese89: Medagliere Mondiali nuoto 2022: tutti i podi dell'Italia a Budapest -

...di pallanuoto maschile ha centrato ancora una volta l'obiettivo finale nell'ambito deidi ... GIORNO PER GIORNO TUTTI I RISULTATI, GIORNO PER GIORNO ILAGGIORNATO A parlare sono ...Poi è tornato sulla panchina azzurra, nel momento più basso della sua storia (11° aidi ... inserendo anche la pallanuoto in unda favola che ci vede al terzo posto generale dietro ...I Mondiali delle discipline acquatiche si svolgeranno a Budapest, in Ungheria, (ed in altre tre città per quanto concerne la pallanuoto), dal 17 giugno al 3 luglio: tutte le gare in piscina si dispute ...Nei Mondiali di nuoto in cui Paltrinieri ha fatto incetta di medaglie per l'Italia anche la pallanuoto maschile non delude le aspettative e domenica 3 luglio alle 20 cercherà di difendere il titolo co ...