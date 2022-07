Mascherine sul posto di lavoro: da oggi raccomandate, senza obbligo Niente misurazione della temperatura (Di venerdì 1 luglio 2022) Nel settore privato come in quello pubblico le Mascherine anti corona virus, oggi, sono fortemente raccomandate e non più obbligatorie da oggi. Non c’è nemmeno la misurazione della temperatura per i lavoratori all’ingresso della sede di lavoro. È quanto deciso ieri dalle autorità sanitarie ed è in vigore in tutta Italia. Sarà il medico aziendale a decidere la misura da adottare, compreso l’obbligo di Mascherine, ma appunto solo in ambito aziendale. L'articolo Mascherine sul posto di lavoro: da oggi raccomandate, senza obbligo <small class="subtitle">Niente ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 1 luglio 2022) Nel settore privato come in quello pubblico leanti corona virus,, sono fortementee non più obbligatorie da. Non c’è nemmeno laper i lavoratori all’ingressosede di. È quanto deciso ieri dalle autorità sanitarie ed è in vigore in tutta Italia. Sarà il medico aziendale a decidere la misura da adottare, compreso l’di, ma appunto solo in ambito aziendale. L'articolosuldi: da ...

Pubblicità

Giuly0013 : RT @LaNotiziaTweet: Misure anti-Covid sul lavoro, mascherine FFP2 in ufficio e smart working per fragili: cosa prevede la nuova bozza https… - sole24ore : Mascherine sul lavoro, le nuove regole in vigore dal 1° luglio - Il Sole 24 ORE - ilcirotano : L'uso delle mascherine FFP2 sul posto di lavoro non sarà obbligatorio, ma è raccomandato - - telodogratis : L’uso delle mascherine FFP2 sul posto di lavoro non sarà obbligatorio, ma è raccomandato - infoitinterno : Mascherine sul lavoro, le nuove regole in vigore dal 1° luglio - Il Sole 24 ORE -