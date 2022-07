Mascherina e smartworking, tutte le nuove misure al lavoro (Di venerdì 1 luglio 2022) ROMA – Mascherine FFp2, incentivo allo smart working e misurazione della temperatura all’ingresso. Queste le misure che nei luoghi di lavoro privati serviranno a contrastare il virus alla luce dell’andamento della pandemia in Italia dove prosegue la progressiva e costante risalita dei contagi. Le mascherine restano quindi un punto di riferimento fondamentale, come era stato gia’ stabilito per i lavoratori nel pubblico, anche per i dipendenti del settore privato. Il datore di lavoro dovra’ assicurare la disponibilita’ di Ffp2 “al fine di consentirne ai lavoratori l’utilizzo nei contesti a maggior rischio”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 1 luglio 2022) ROMA – Mascherine FFp2, incentivo allo smart working e misurazione della temperatura all’ingresso. Queste leche nei luoghi diprivati serviranno a contrastare il virus alla luce dell’andamento della pandemia in Italia dove prosegue la progressiva e costante risalita dei contagi. Le mascherine restano quindi un punto di riferimento fondamentale, come era stato gia’ stabilito per i lavoratori nel pubblico, anche per i dipendenti del settore privato. Il datore didovra’ assicurare la disponibilita’ di Ffp2 “al fine di consentirne ai lavoratori l’utilizzo nei contesti a maggior rischio”. L'articolo L'Opinionista.

