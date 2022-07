Marsiglia, UFFICIALE: fulmine a ciel sereno, via Sampaoli. Alle 17 conferenza del presidente Longoria (Di venerdì 1 luglio 2022) Il Marsiglia rende noto ufficialmente che Jorge Sampaoli non è più l'Allenatore della prima squadra. Attraverso un comunicato... Leggi su calciomercato (Di venerdì 1 luglio 2022) Ilrende noto ufficialmente che Jorgenon è più l'natore della prima squadra. Attraverso un comunicato...

Pubblicità

AntoVitiello : Ufficiale due nuove amichevoli estive per il #Milan Sabato 23 luglio in Ungheria i rossoneri affronteranno i padron… - tcm24com : Ufficiale: Jorge Sampaoli non è più l'allenatore del Marsiglia #marsiglia #sampaoli - sportface2016 : #Marsiglia, ufficiale: #Sampaoli lascia il club - sportli26181512 : Marsiglia, UFFICIALE: fulmine a ciel sereno, via Sampaoli. Alle 17 conferenza del presidente Longoria: Il Marsiglia… - asromaliveit1 : Ufficiale l'addio di #Sampaoli. Pinto in attesa di capire gli sviluppi per i nomi che c'erano in ballo con il Marsi… -