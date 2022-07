Marsiglia | Sampaoli lascia il club | non è soddisfatto del mercato

(Di venerdì 1 luglio 2022) Jorgeverso l’addio al. Secondo quanto riportato da L’Equipe, il tecnico argentino non sarebbedel, e per questo motivo avrebbe deciso dire ila un anno dalla scadenza del suo contratto.aveva chiesto giocatori esperti per la Champions League, ma finora ilha acquistato solo il giovane Isaak Touré dal Le Havre, oltre all’arrivo di Samuel Gigot, affare chiuso a gennaio. Nelle prossime ore è in programma un incontro con il presidente Pablo Longoria. SportFace.

Arriva come un fulmine a ciel sereno la notizia da. Il tecnico Jorgesi è dimesso dal suo incarico e ha lasciato l'Olympique con effetto immediato. Sono state quindi confermate le indiscrezioni degli ultimi minuti circolate in ...Proprio lo stipendio avrebbe bloccato i discorsi coldi, una delle società che si erano fatte avanti per lui. window.eventDFPreadygoogletag.cmd.push(function(){googletag.display("... TMW - Clamoroso a Marsiglia: lascia subito l'OM il tecnico Sampaoli. Il retroscena L'argentino voleva giocatori pronti per la Champions League, il Marsiglia punta su calciatori più giovani. Il tecnico aveva avuto scontri con Milik ...Scisma improvviso in Ligue 1: il tecnico dell'OM Jorge Sampaoli, stando a quanto riporta L'Equipe, avrebbe deciso di lasciare la panchina del Velodrome ...