Marsiglia, per il dopo Sampaoli si pensa anche a Tudor

dopo l'addio di Sampaoli al Marsiglia si stanno valutando i sostituti: tra i candidati spunta anche il nome di Tudor Si sono separate le strade tra il Marsiglia e il suo allenatore, Jorge Sampaoli. Attraverso un comunicato ufficiale, il club francese ha annunciato che le parti sono giunte di comune accordo alla risoluzione del contratto. Chi prenderà ora il suo posto? Secondo quanto riferito da Sky, un nome sul taccuino della dirigenza dell'OL è quello di Igor Tudor, fresco dell'ultima ottima esperienza in Serie A con il Verona. Tra il Marsiglia e l'allenatore croato ci sono già stati i primi contatti.

