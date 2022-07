Pubblicità

Agenzia_Ansa : Arriva la prima arbitro in Serie A: è Maria Sole Ferrieri Caputi, da agosto verrà arruolata nel gruppo degli arbitr… - yuna_hikari : RT @ilpost: Maria Sole Ferrieri Caputi sarà la prima donna ad arbitrare nel campionato di calcio di Serie A maschile - ilPostSport : RT @ilpost: Maria Sole Ferrieri Caputi sarà la prima donna ad arbitrare nel campionato di calcio di Serie A maschile - 0scemochilegge0 : RT @ilpost: Maria Sole Ferrieri Caputi sarà la prima donna ad arbitrare nel campionato di calcio di Serie A maschile - ilpost : Maria Sole Ferrieri Caputi sarà la prima donna ad arbitrare nel campionato di calcio di Serie A maschile -

In arrivo una nuova Venere, mentre Stefania è in pericolo e perci saranno importanti ... L'attore è un volto noto di Un Posto al, dove nel 2015 ha interpretato Mario Orefice, ma anche un ...E ora quella stessa giovane donna,Ferrieri Caputi, livornese di 31 anni, che al suo esordio nella massima serie non risparmiò ai giocatori tre cartellini gialli e tre gol annullati (uno ...Il costume è stato scelto con cura. Telo da mare e occhiali da sole sono in borsa, così come un libro. Ma mai dimenticare una pochette con il solare, anzi i solari, perché ...La conferma nel corso della conferenza stampa svolta a Coverciano per presentare la formazione dei ruoli arbitrali nazionali ...