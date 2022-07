Maria De Filippi messa alle strette | Ultimatum Mediaset

(Di venerdì 1 luglio 2022) La conduttriceDedeve compiere una scelta decisiva: nella sua nuova avventura scatta la ricerca della star.De(fonte youtube)La mattatriceDerappresenta per l’emittente una fabbrica d’oro: ogni programma da lei condotto spicca il volo, assicurando alla rete un lauto incasso in termini di share. Moglie del granitico Maurizio Costanzo, la conduttrice ha dimostrato ben presto iniziativa ed emancipazione completa, reggendo il timone di molti format ormai consolidati.De, infatti, ha firmato il successo del talent “Amici”, del dating-show per eccellenza “Uomini e Donne”, e appassionato milioni di spettatori con il festivo “C’è posta per te”. Nelle ultime ore Pier Silvio ...

Pubblicità

GiusCandela : Maria De Filippi produrrà #LaTalpa, in onda primavera 2023 (dopo GfVip e Isola dei Famosi). Berlusconi: 'Formato mo… - sandrougolini1 : @ShehuAnja ma Maria de Filippi lo sa di questa tua richiesta? - RobertoArduini1 : RT @MovArtGarbaMi: #ilunatici tra un po' di sto passo Giannino e Loredana vengono reclutati da Maria De Filippi x uomini e donne versione t… - AndreaDiCiancio : RT @MovArtGarbaMi: #ilunatici tra un po' di sto passo Giannino e Loredana vengono reclutati da Maria De Filippi x uomini e donne versione t… - FabrizioRio1 : RT @MovArtGarbaMi: #ilunatici tra un po' di sto passo Giannino e Loredana vengono reclutati da Maria De Filippi x uomini e donne versione t… -

Fortementein.com

Novità tra i reality il ritorno del format della Talpa, prodotto dalla Fascino diDe, di cui non si è decisa ancora la conduzione. Serate evento pure per Orietta Berti che sarà anche ...Desi conferma indiscussa regina del sabato sera (e del pomeriggio con 'Uomini e Donne'). Confermatissimi: 'Tu si que vales', 'C'è posta per te' e 'Amici'. Barbara d'Urso invece si ... Maria De Filippi terribile dispiacere. Proprio lui ha detto NO : la confessione Una delle donne maggiormente chiacchierate e discusse di Uomini e Donne starebbe per prendere una decisione davvero originale ...ROMA - Mediaset mette i suoi big sull’altalena. Chi sale e chi scende, chi cambia casa. In pratica il vicepresidente Pier Silvio Berlusconi ha mischiato le carte per questa nuova partita ...