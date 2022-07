Manchester United, giocatore in arrivo per Ten Hag: dall’Olanda! (Di venerdì 1 luglio 2022) Nuovo colpo in casa dei red devils. Mentre si attendono novità importanti sul fronte De Jong, la squadra di Manchester ormai ha chiuso per Tyrell Malacia per rinforzare il reparto difensivo. Tyrell Malacia Feyenoord Calciomercato Come ha riportato da poco Nicolò Schira su Twitter, le cifre dell’affare si aggirano intorno ai 15 milioni più bonus fino al 2026. Cifre importanti per un ragazzo che è stata un’importante scoperta del Feynoord vice campione della Conference League di quest’anno. Un terzino sinistro cresciuto nelle file del club di Rotterdam che ha realizzato 4 assist e 1 gol in Eredivise, mentre in Conference un solo assist. Titolare fisso nella fascia sinistra, si giocherà una chance importante nel nuovo Manchester United. Bruciata la concorrenza del Lione che si era fermato solo a 13 milioni. Sempre sul fronte ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 1 luglio 2022) Nuovo colpo in casa dei red devils. Mentre si attendono novità importanti sul fronte De Jong, la squadra diormai ha chiuso per Tyrell Malacia per rinforzare il reparto difensivo. Tyrell Malacia Feyenoord Calciomercato Come ha riportato da poco Nicolò Schira su Twitter, le cifre dell’affare si aggirano intorno ai 15 milioni più bonus fino al 2026. Cifre importanti per un ragazzo che è stata un’importante scoperta del Feynoord vice campione della Conference League di quest’anno. Un terzino sinistro cresciuto nelle file del club di Rotterdam che ha realizzato 4 assist e 1 gol in Eredivise, mentre in Conference un solo assist. Titolare fisso nella fascia sinistra, si giocherà una chance importante nel nuovo. Bruciata la concorrenza del Lione che si era fermato solo a 13 milioni. Sempre sul fronte ...

