Maldini e Massara | accordo trovato con il Milan | contratto firmato

Pubblicità

DiMarzio : #SerieA | @acmilan, #Maldini e #Massara hanno rinnovato il contratto ??? - AntoVitiello : Stamattina è arrivata a #Maldini e Massara l'ultima versione del contratto con aggiustamenti su alcuni dettagli. #Milan - PietroMazzara : È iniziato quello che, da contratto, è l’ultimo giorno di lavoro di #Maldini e #Massara. Speriamo che oggi si arriv… - ame_dec22 : Sono proprio curioso di vedere quale altra cazzata dopo quelle su #Maldini e #Massara si debba ora inventare quello… - menotrentanove : RT @uccelloRossOak: Quindi con i rinnovi di Maldini e Massara in extremis l’unico disoccupato nullafacente rimane Dottor Strowman -

Oltre all'argentino restano caldissime altre opzioni, seguite nelle ultime settimane dal duo, che puntano in primo luogo a cercare un trequartista in grado di coprire l'addio di ...Probabilmente finiranno con il condizionare anche le prossime scelte sul mercato qualoradovessero pagare in qualche modo il ritardo operativo accumulato a giugno. Intendiamoci su ...Tutte le news sui dirigenti sportivi come: Giuseppe Marotta, Piero Ausilio, Pier Paolo Marino, Paolo Maldini, Fabio Paratici, Cristiano Giuntoli, Gabriele Zamagna, Igli Tare, Tiago Pinto, Frederic ...Il rinnovo in extremis di Paolo Maldini e Frederic Massara sblocca lo stallo di mercato del Milan: i campioni d’Italia devono ora recuperare il tempo perduto, soprattutto nei confronti delle ...