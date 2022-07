Malattie alle alte vie respiratorie, un aiuto da nuovo device e acido ialuronico (Di venerdì 1 luglio 2022) Roma, 1 lug. (Adnkronos Salute) - La faringite, meglio nota come 'mal di gola', è tra le patologie più frequenti delle alte vie respiratorie, trattata in genere con pastiglie che si sciolgono in bocca e spray per la gola, e "solo successivamente con terapia antibiotica perché passate le 24-48 ore la manifestazione da virale si trasforma in batterica, con la presenza di febbre” afferma Calogero Grillo, ex direttore della clinica Otorinolaringoiatria dell'Università di Catania. Ma oltre alle terapie tradizionali, oggi tra i nuovi prodotti sul mercato “troviamo l'acido ialuronico per le vie aeree superiori che viene aspirato dal paziente attraverso un nuovo device, simile ad un fischietto, da alcuni mesi disponibile in farmacia, più efficace e rapido dell'aerosol”, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) Roma, 1 lug. (Adnkronos Salute) - La faringite, meglio nota come 'mal di gola', è tra le patologie più frequenti dellevie, trattata in genere con pastiglie che si sciolgono in bocca e spray per la gola, e "solo successivamente con terapia antibiotica perché passate le 24-48 ore la manifestazione da virale si trasforma in batterica, con la presenza di febbre” afferma Calogero Grillo, ex direttore della clinica Otorinolaringoiatria dell'Università di Catania. Ma oltreterapie tradizionali, oggi tra i nuovi prodotti sul mercato “troviamo l'per le vie aeree superiori che viene aspirato dal paziente attraverso un, simile ad un fischietto, da alcuni mesi disponibile in farmacia, più efficace e rapido dell'aerosol”, ...

Pubblicità

LocalPage3 : Malattie alle alte vie respiratorie, un aiuto da nuovo device e acido ialuronico - italiaserait : Malattie alle alte vie respiratorie, un aiuto da nuovo device e acido ialuronico - CiccioniSe : RT @agamb3r: Il primo pilastro per ridurre l’uso di #antibiotici è di ricorrere ad #animali selezionati per la resistenza alle malattie più… - Lu_caotico : @Guarosse @Llucaspeziale @Clucchins Se lo rapportiamo alle malattie che prendi dalla verdura marcia è worth - SostenCarni : RT @agamb3r: Il primo pilastro per ridurre l’uso di #antibiotici è di ricorrere ad #animali selezionati per la resistenza alle malattie più… -