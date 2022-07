Maestri oro individuale trascina anche l’Italia al titolo europeo (Di venerdì 1 luglio 2022) Corsa in montagna Alla rassegna continentale in Spagna successo del trentino dell’Atletica Valli Bergamasche di Leffe nella prova di sola salita (8,95 km). Azzurri campioni a squadre anche grazie ai piazzamenti di Hannes Perkmann (anche lui dell’Atletica Valli Bergamasche, 6°) e Alex Baldaccini (Gs Orobie, 10°). Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 1 luglio 2022) Corsa in montagna Alla rassegna continentale in Spagna successo del trentino dell’Atletica Valli Bergamasche di Leffe nella prova di sola salita (8,95 km). Azzurri campioni a squadregrazie ai piazzamenti di Hannes Perkmann (lui dell’Atletica Valli Bergamasche, 6°) e Alex Baldaccini (Gs Orobie, 10°).

