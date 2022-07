Maco Festival: gli attesissimi artisti previsti per l’edizione del 2022 (Di venerdì 1 luglio 2022) Riparte dal 2 luglio al 15 settembre il Maco Festival. La rassegna musicale, tra gli eventi live più longevi ed apprezzati in Italia, ospiterà sul prestigioso palco della Clouds Arena di Paestum (SA) alcuni grandi nomi della scena attuale: BLANCO – 2 LUGLIO ANA MENA – 4 LUGLIO CAPOPLAZA – 23 LUGLIO CARMEN CONSOLI – 27 LUGLIO GUÉ – 30 LUGLIO DINSIEME – 04 AGOSTO JIMMY SAX – 12 AGOSTO COEZ – 15 AGOSTO FRANCO126 – 19 AGOSTO Il divertimento non mancherà nemmeno per i più piccoli grazie al live show del dinamico duo DINSIEME (4 agosto), che i piccoli partecipanti potranno anche conoscere di persona. Dalla Clouds Arena, inoltre, farà tappa il Coca Cola Summer Festival (29 luglio). Per l’occasione si esibiranno: The Kolors, Gemelli Diversi, Room 9 e Nika Paris, Follya, Vegas Jones, Sottotono, Chadia Rodriguez, Alice Merton, Elodie, ... Leggi su zon (Di venerdì 1 luglio 2022) Riparte dal 2 luglio al 15 settembre il. La rassegna musicale, tra gli eventi live più longevi ed apprezzati in Italia, ospiterà sul prestigioso palco della Clouds Arena di Paestum (SA) alcuni grandi nomi della scena attuale: BLANCO – 2 LUGLIO ANA MENA – 4 LUGLIO CAPOPLAZA – 23 LUGLIO CARMEN CONSOLI – 27 LUGLIO GUÉ – 30 LUGLIO DINSIEME – 04 AGOSTO JIMMY SAX – 12 AGOSTO COEZ – 15 AGOSTO FRANCO126 – 19 AGOSTO Il divertimento non mancherà nemmeno per i più piccoli grazie al live show del dinamico duo DINSIEME (4 agosto), che i piccoli partecipanti potranno anche conoscere di persona. Dalla Clouds Arena, inoltre, farà tappa il Coca Cola Summer(29 luglio). Per l’occasione si esibiranno: The Kolors, Gemelli Diversi, Room 9 e Nika Paris, Follya, Vegas Jones, Sottotono, Chadia Rodriguez, Alice Merton, Elodie, ...

GazzettaSalerno : In occasione del concerto di Blanco, in programma domani sabato 2 luglio a Paestum nell’ambito del MACO Festival, l… - ParliamoDiNews : MaCo Festival, al via la nuova edizione della rassegna musicale nel cuore di Paestum #Campania #intervista #30giugno - Rojname_com : Da Blanco a Coez, da Fiorello a Guè: i protagonisti dell’estate live a MACO Festival 2022 - cilentano_it : Riparte dal 2 luglio al 15 settembre MACO FESTIVAL. La rassegna musicale, tra gli eventi live più longevi ed apprez… - RevenewsI : Dopo il successo del 2021 riparte @MaCoFestival22, dal 2 luglio al 15 settembre alla Clouds Arena di Paestum. Ecco… -