M5S tira fuori la carta Floridia per "voltare pagina" in Sicilia (Di venerdì 1 luglio 2022) AGI - Facile, facilissimo, dire e scrivere che sulle primarie del campo progressista vengono stese ampie mani di tinte rosa. C'è un uomo da tempo candidato, è vero, Claudio Fava. Ma ci sono anche due donne. L'una contro l'altra per ottenere il biglietto d'accesso per la candidatura a governatore/governatrice della Sicilia. Come Caterina Chinnici per il Pd di Enrico Letta, la 45enne senatrice Barbara Floridia è l'asso nella manica di Giuseppe Conte, carta che permette al Movimento 5 stelle di superare il caso Giancarlo Cancelleri che ieri ha annunciato il passo indietro, la "rinuncia" in quanto "pomo della discordia" su una delle regole fondative dei pentastellati, quella del limite dei due mandati. La sottosegretaria all'Istruzione Barbara Floridia è stata scelta dal presidente del Movimento da una rosa di tre nomi ... Leggi su agi (Di venerdì 1 luglio 2022) AGI - Facile, facilissimo, dire e scrivere che sulle primarie del campo progressista vengono stese ampie mani di tinte rosa. C'è un uomo da tempo candidato, è vero, Claudio Fava. Ma ci sono anche due donne. L'una contro l'altra per ottenere il biglietto d'accesso per la candidatura a governatore/governatrice della. Come Caterina Chinnici per il Pd di Enrico Letta, la 45enne senatrice Barbaraè l'asso nella manica di Giuseppe Conte,che permette al Movimento 5 stelle di superare il caso Giancarlo Cancelleri che ieri ha annunciato il passo indietro, la "rinuncia" in quanto "pomo della discordia" su una delle regole fondative dei pentastellati, quella del limite dei due mandati. La sottosegretaria all'Istruzione Barbaraè stata scelta dal presidente del Movimento da una rosa di tre nomi ...

Pubblicità

fisco24_info : M5S tira fuori la carta Floridia per 'voltare pagina' in Sicilia: AGI - Facile, facilissimo, dire e scrivere che su… - foxyvol : RT @La7tv: #lariachetira @DinoGiarrusso (Sud chiama Nord): 'Grillo ha bloccato il terzo mandato che i contiani volevano. Taverna, Canceller… - La7tv : #lariachetira @DinoGiarrusso (Sud chiama Nord): 'Grillo ha bloccato il terzo mandato che i contiani volevano. Taver… - ilgiornale : L'interferenza di Draghi, la preferenza di Di Maio su Conte e le dichiarazioni di Grillo mettono in subbuglio il M5… - infoitinterno : Tira e molla di Conte: una settimana di follie M5S -