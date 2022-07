L' Unesco riconosce come a rischio la cultura del bortsch ucraino

Pubblicità

L'accoglie così la richiesta di Kiev, depositata dopo l'invasione del paese il 24 febbraio da parte della Russia. Dietro c'è una lotta culturale: nel mondo il bortsch è considerato russo, ma ...... chelo stretto legame tra il benessere, la salute dei sistemi naturali e sfide comuni ... con il supporto del Consiglio Internazionale della Scienza (Isc) e dell'. Il 2022 è stato ...Il Comitato Unesco si e' riunito in seduta straordinaria per la prima volta, rispetto alle sedute ordinarie previste in genere tra novembre ...Roma, 1 lug. (askanews) - Ucraino o russo Il bortsch, la celebre zuppa di barbabietole, fa parte della cultura ucraina: così sancisce anche ...