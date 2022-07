Lukaku-Inter | Ledure | 'Sarà il più pagato della Serie A La guerra in Ucraina ha 'facilitato' la trattativa'

Pubblicità

FBiasin : 1 luglio: l’#Inter ha depositato i contratti di #Onana, #Mkhitaryan, #Asllani, #Lukaku. Tra breve #Bellanova. I ne… - CB_Ignoranza : Buongiorno. #Lukaku #Inter #Chelsea - DiMarzio : .@Inter, #Lukaku ha scelto la maglia numero 90 - cmdotcom : #Lukaku - #Inter , Ledure: 'Sarà il più pagato della #SerieA . La guerra in Ucraina ha 'facilitato' la trattativa' - Filippo28474654 : RT @90ordnasselA: “C'erano altri club che volevano comprare Lukaku? 'Sì eccome, c’erano grandi club di cui non farò nomi. Ma lui le ha tut… -

Sebastien Ledure, avvocato che ha mediato nella trattativa che ha riportato Romeluall', ha parlato del trasferimento del giocatore belgaIntervistato ai microfoni de 'L'Avenir', Sebastien Ledure, avvocato che ha partecipato attivamente nella trattativa che ha riportato ...' Suc'erano tanti altri grandi club, ma il ragazzo voleva tornare all'e ha avuto le idee chiare fin da subito. Ha parlato spesso con Inzaghi per essere certo di essere sulla stessa ...ROMA - La Juventus ha salutato Paulo Dybala. L'attaccante argentino, in bianconero dal 2015, può ora scegliere la sua prossima destinazione e da svincolato ha ovviamente catturato l'interesse di molt ...L’ultima stagione del campionato di Serie A ha lanciato due squadre: Inter e Milan. In particolar modo il rendimento della compagine di Stefano Pioli è stato di altissimo livello, il Diavolo ha conqui ...