Luce Social Club: anticipazioni della nuova puntata di venerdì 1 luglio

venerdì 1 luglio in programma una nuova puntata di Luce Social Club, in onda dalle ore 20.00 su Sky Arte (canali 120 e 400), disponibile on demand e in streaming su NOW e anche in streaming gratis per tutti su https://arte.sky.it/. Proseguono gli appuntamenti settimanali con il programma di approfondimento culturale condotto da Denise Negri e Federico Chiarini, prodotto da ERMA PICTURES in collaborazione con Sky Arte e Cinecittà, con la regia di Max De Carolis.

Luce Social Club: ospiti Chiara Tagliaferri, Ron ed Emiliano Ponzi

La puntata si apre con la scrittrice Chiara Tagliaferri, già autrice del podcast e dell'omonimo ...

