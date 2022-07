Lucca, paura nella notte: 'Il lupo ha trascinato via la nostra canina' - Cronaca - lanazione.it (Di venerdì 1 luglio 2022) Un lupo ha azzannato una canina (archivio) Pieve di Compito (Lucca), 1 luglio 2022 - Se lo è trovato di fronte alla porta di casa. Meno di tre metri. Aggressivo e famelico, si è preso il cane di ... Leggi su lanazione (Di venerdì 1 luglio 2022) Unha azzannato una(archivio) Pieve di Compito (), 1 luglio 2022 - Se lo è trovato di fronte alla porta di casa. Meno di tre metri. Aggressivo e famelico, si è preso il cane di ...

Pubblicità

venti4ore : Lucca, paura nella notte: “Il lupo ha trascinato via la nostra canina” - Nazione_Lucca : Paura a San Donnino. Cede il ponte: chiuso - Andrea_V_73 : 'Paura a #SanDonnino Cede il ponte: chiuso' #Garfagnana - Cronaca -Fiorella Corti - qn_lanazione : Paura in provincia di Lucca, circolazione interrotta ai mezzi per consentire tutte le verifiche del caso - g69landi : RT @AbracaBarna: Chissà se gli abitanti di #Lucca,che voteranno per il ballottaggio,hanno più paura della #Casapound che non esiste,oppure… -