"Lo prendi nel cu*o". Tommaso Zorzi risponde alla battuta omofoba di Andrea Pucci (Di venerdì 1 luglio 2022) "I tamponi se sei fortunato te li fanno in una narice, se sei uno str**zo in due, se sei ancora più str**zo in gola, se sei Zorzi in cu*o". Questa è una delle battute che Andrea Pucci ha fatto nel corso di un suo spettacolo, a cui ha assistito un'amica di Tommaso Zorzi, che ha poi riferito l'accaduto all'ex vincitore del Grande Fratello Vip. Lui, però, non l'ha presa certamente bene. L'influencer ne ha approfittato per dire la sua sulla questione attraverso una serie di Instagram Stories, in cui non ha nascosto la sua amarezza: "Una mia amica ieri va a sentire lo spettacolo di Pucci e mi manda poi questo audio – nella storia si sente la ragazza che riporta la battuta del comico – Parliamone un attimo… Cioè, anche no". Fonte: instagram

